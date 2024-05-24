- Yaşam

Zabıtaya etkili iletişimin püf noktaları anlatıldı

Vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik adımlar atan Büyükşehir, zabıta personeline ‘etkili iletişim’ konusunda seminer verdi

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Zabıtaya etkili iletişimin püf noktaları anlatıldı mask
Zabıtaya etkili iletişimin püf noktaları anlatıldı
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Kocaeli halkının huzuru, refahı ve sağlığı için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına sürekli kendini yeniliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, hizmet içi eğitim kapsamında personele “etkili iletişim”, “öfke kontrolü” ve “problem çözme” konusunda seminer verdi. Zabıta Dairesi Başkanlığı Eğitim Salonu’nda düzenlenen seminere Zabıta Şube Müdürlüğü ve Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

VATANDAŞLA KALİTELİ İLETİŞİM
Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı tarafından verilen eğitimde etkili iletişimin önemi anlatıldı. Gerçekleştirdiği sunumla doğru iletişimin püf noktalarını anlatan Tarı, vatandaşla olan iletişimin kaliteli hale getirilmesini isteyerek, personelden daha özverili çalışmalarını istedi. Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda eğitimlerin periyotlar halinde devam edeceği belirtildi.

 

# eğitim, hizmet

24 May 2024 - 10:50 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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