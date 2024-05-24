Zabıtaya etkili iletişimin püf noktaları anlatıldı

Kocaeli halkının huzuru, refahı ve sağlığı için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına sürekli kendini yeniliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, hizmet içi eğitim kapsamında personele “etkili iletişim”, “öfke kontrolü” ve “problem çözme” konusunda seminer verdi. Zabıta Dairesi Başkanlığı Eğitim Salonu’nda düzenlenen seminere Zabıta Şube Müdürlüğü ve Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü personeli katıldı.
VATANDAŞLA KALİTELİ İLETİŞİM
Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı tarafından verilen eğitimde etkili iletişimin önemi anlatıldı. Gerçekleştirdiği sunumla doğru iletişimin püf noktalarını anlatan Tarı, vatandaşla olan iletişimin kaliteli hale getirilmesini isteyerek, personelden daha özverili çalışmalarını istedi. Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda eğitimlerin periyotlar halinde devam edeceği belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.