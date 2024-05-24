Kullar Yaşam Merkezi’nde Son Rötuşlar

Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle kente büyük katma değer sunması beklenen Kullar Yaşam Merkezi’nde çalışmalar son aşamaya gelindi.

Başkan M. Yasin Özlü’nün talimatıyla Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak üzerinde mevcut olan Kullar Kültür Merkezi’nin modern tarzda yeniden dönüştürülmesini kapsayan kentin yeni sosyal yaşam alanı tamamlanmak üzere. Başkan Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalarda mevcut salonun yenilenmesi kısa sürede tamamlanıp yeniden hizmete sunulurken; derslik, konferans salonu, fuaye ve sergi alanlarının yer aldığı yeni bina da hummalı çalışmalar sonucunda tamamlandı.

KIR DÜĞÜNLERİNİN YENİ ADRESİ OLACAK

Başiskeleli vatandaşların kır düğünlerine de ev sahipliği yapacak olan Kullar Yaşam Merkezi’nde, kır düğününün yapılacağı alanın aydınlatma direkleri dikildikten sonra belediye ekiplerince rulo çim serimi çalışmaları yapılmaya başladılar. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yakın zamanda bitecek olan merkez, kentte kır düğünlerinin yen adresi olacak.

BÖLGEYE BÜYÜK KATMA DEĞER KATACAK

Kocaeli’nin cazibe merkezi olarak her geçen gün nüfusu artan Başiskele’nin yeni sosyal ve yaşam alanı 4 bin 155 metrekare alanda, toplamda 1700 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen Başiskele’nin yeni yaşam merkezi modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle kente ve bölgeye büyük katma değer katacak.

Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün alanı, 3 adet eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak.