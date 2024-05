Kocaelispor'a, fırtına öncesi sessizlik ve huzur haram !

Mevcut başkan liste çalışması yapıyor, diğer resmi olmayan adaylar da bol bol kulis üretiyor. Tabii ki bunlar doğal şeyler. Dünkü yazımda da belirttiğim gibi, bir zamanlar kayyumdan bedavaya verilirken bile herkesin kaçtığı Kocaelispor’a tek bir yönetici bulunamıyordu. O günlerden bugünlere gelen Yeşil Siyahlı Kulübümüz için tabii ki bu çok sevindirici ve sağlıklı bir şey. Ancak adaylar, çalışma yaparken Kocaelispor'a zarar verecek her şeyden mutlaka kaçınmak zorundadır.

Kocaelispor demokratik bir kurumdur. Doğal olarak herkes başkan adayı olabilir, herkes fikrini söyler ve herkes de buna saygı duymak zorundadır. Karşılıklı söz düellolarından çok, herkes kendi projesini ortaya koymalı, Kocaelispor için beyin fırtınasını sürdürmelidir.

90'ların efsane takımı Kocaelispor hala 1.Lig’de sürünmektedir. Tabii amatöre kadar düşmüş takımın, 1.Lig’e yükselmesini rüyadaymış gibi hissedenler, 90'ları yaşamadıkları için bizi anlayamıyorlar. Kocaelispor 90'larda, tribünlerini tıklım tıklım dolduran, İstanbul'a gittiği zaman 3 kulübünde ayaklarını titreten ve sürekli onlara karşı zaferler yaşamış, yaşatmış bir kulüptür.

Önceki gece Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor ile yaptığı gol düellosunda, maçı 3-2 kazanmalarının tesadüf olmadığını bilen biriyim. Ben bu maçta Serdar Topraktepe'nin tarafını tuttum. Kocaelispor'a aşık, yürekli, sosyal medyada bile hala Kocaelispor görüntülerini paylaşan, bu kulübü hiç unutmayan, cefakar Serdar Topraktepe’ye taraftar boşuna aşık değildir.

Karagümrük çocuğu olan Serdar, Kocaelispor'a olan vefasını, sevdasını her pozisyonda göstermektedir. O Serdar, 2 sene önce Kocaelispor'un gündemine geldiğinde, herkes burun kıvırmıştı. Bunu ben yazdığımda da adeta alay etmişlerdi. Çünkü Serdar o zaman sadece yardımcı antrenördü. Yine geçici olarak göreve getirilmiş, ama tek yetkili değildi. İşte o Serdar Topraktepe, bu sene ikinci defa takımın başına tam yetkiyle getirildi. Herkes bir taraftan teknik direktör arayışını sürdürürken, o Türkiye Kupası'nın kazanan takımın başındaydı. Kocaelispor'a olan sevgisi nedeniyle, Serdar'ın başarısını gönülden kutladım. Onu törende izledim, dikkatle yüzüne baktım, mütevazı görüntüsünü yine korumuştu. Fotoğraflarda arka planda duruyordu. Serdar'ın kişiliği budur. Çünkü gerçekten Sergen kadar usta bir futbolcuydu.

Aralarının iyi olması da tesadüf değil. Bence bu saatten sonra Sergen-Serdar ikilisi Beşiktaş'ı efsane haline getirebilir.

Neyse konumuza dönelim. Kocaelispor bir kongre süreci yaşıyor. Serdar Hoca ile final maçından sadece üç gün önce telefonla görüştük. Maç için hazırlık yaparken bile, “Kocaelispor ne yapıyor ağabey?” diye sordu. Ben de dilim döndüğünce anlattım. Serdar aynı zamanda Ertuğrul Sağlam'ın da takım arkadaşıydı. Diyalogları hala sürüyor. “Herkes onun çevresinde toplansın, onun liderliğinde güzel çalışmalar yapılabilir” diyen Serdar, hiçbir zaman kendisi için de bir talepte bulunmadı, bulunmaz. Ama onun gönlündeki Kocaelispor'un yeri her zaman çok ayrıdır. Serdar Kocaelispor'a aşıktır. Bunu kimse inkâr edemez. En yakın kefili benim, en yakın şahidi de benim. Kocaelispor'un maçlarına giderken, aynı uçakta koltuklarımızı yan yana paylaştığımız Serdar ile sık sık bir araya gelirdik. Onunla yolculuk yapmak gerçekten çok güzel. Gırgır şamata ile size uçak korkusunu unutturur. Öyle yürekli bir adamdır. Liderdir, kahramandır. Adam gibi adamdır. Beşiktaş'ın hala hoca arayışında olmasını gerçekten şaşkınlıkla izliyorum. Aklın alacağı bir şey değildir. Beşiktaş kendi çocuklarıyla buluşmalıdır.

Buradan hareketle, Serdar'ın, kupa finalinden önce bile çok yakından takip ettiği Kocaelispor'da kongre öncesindeki gereksiz tartışmalar ve gereksiz ve seviyesiz düellolar bitirilmelidir. Mevcut Başkan Recep Durul tek adaydır. Ciddi çalışmayı yürütmektedir. Gereksiz tartışmaları kesinlikle desteklememektedir. Durul, fırtına öncesi sessizliği sindirmiş, herkesin bu ilke etrafında toplanmasını Kocaelispor Kulüp Başkanı olarak rica etmiştir. Ancak hala ısrarla karşılıklı diyalogların yaşanması, belki iyi niyetle ve Kocaelisporluluk adına yapılıyor, ama inanın bana, camiaya zarar veriyor.

Yaşar Can öyle kimsenin ağzına kolay kolay sakız yapabileceği bir isim değildir. Kentin en uzun süreli yöneticisi unvanı hala onun elindedir. Her dönemde görev almış, her dönemde de hep arka planda kalmıştır. Desteğini sergilemiştir. İlk kez geçen yıl kongrede aday olmuş, Kocaelispor'da bir başkan adayının nasıl davranması gerektiğini herkese göstermiştir. Tabii ki şu yıllarda, Kocaelispor adına hoş olmayan hatalar yapılmaktadır. Bu da doğaldır. Geçmişi en iyi bilen yöneticilerden biri olarak da buna öfkelidir Yaşar Can. Ancak bu öfkesini dizginleyecek ve gemiyi sağ salim limana yanaştıracak olanlara destek vermelidir. Kentin sevilen sayılan ismi Yaşar Can, pişmaniye markasını zirvelere çıkarmış, sembol haline getirmiş, ömür boyu hep çalışmış bir isimdir. Kentin hemen hemen bütün sivil toplum örgütlerinde onun imzası vardır. Bunun için yine sinirlerine hakim olup, olgunluk içerisinde kongreye giden kulübe destek vermelidir. Egosunu ön plana çıkarmaz, çıkaranlardan da nefret eder. Ben de bu görüşteyim. Kocaelisporluluk duruşu da budur. Tek amaç Kocaelispor ve onun yarınlarıdır.

Kentin en büyük değeri Kocaelispor'dur. Onun için herkesin, bu çatı altında toplanması lazımdır. Zira hepimiz Kocaelispor gemisindeyiz. Limana sağ salim yanaştırılamazsa, hepimiz batarız. Bunu 2008'de bize atılan Süper Lig’e yükselme kazığıyla yaşadık. Çoluk çocukla sahaya çıktığımız 1. Lig, 2. Lig, 3.Lig maçlarında rakiplerimizin bize acıması, çocukların başını okşayarak 9-10 tane atmasını hiç unutmadık. Unutmayacağız.

Çünkü Kocaelispor öyle bir efsaneydi ki, herkes ona karşı fırsatını bulmuşken, akbabalar gibi hücum etti, lime lime etmeye çalıştı. Ancak Kocaelispor küllerinden yeniden doğarken, bize 8-9 atan kulüpler şu anda 2.Lig-3.Liglerde, hatta amatör kümelerdedir.

Ulaş Yıldız bir liste hazırlığı içerisindeydi ve çok farklı bir oluşumdu. Ama sanıyorum gerekli desteği bulamadı, yine delikanlıca adaylıktan çekildi. Tabii bu noktada henüz resmi bir açıklaması yok ama, inanıyorum ki yakında bu açıklamayı da yapar. Bize böyle iş insanları, böyle kent çocukları lazım.

Kocaeli kenti ve Kocaelispor bu isimlerle ayakta durabilir. Hızla kendine yabancılaşan kent, yarınlarına umutla bakamamaktadır. Yarım asırdan fazla İzmitli olanlar, kendini yabancı hissetmeye başlamıştır. Bu büyük bir tehlikedir. Ve bu ortamı yaratan İzmitliler hiç unutulmayacaktır. Onlar gerçek İzmitli değildir. Gerçek bir İzmitli, gerçek bir Kocaelisporlu olmalıdır. Kocaelispor demek, öncelikle İzmit demektir. Kulübün, Kocaeli kentine mal olması için de mutlaka genişletme çalışmaları yapılmalıdır. Bunlar parayla yapılabilecek şeyler değildir. Manevi kısmı çok önemlidir. Her şey para değildir. Recep Durul'un ricası, son derece kibarca bir uyarıdır. Kongre öncesine kadar herkes bu işe dikkatli bakmalıdır, dikkatli yaklaşmalıdır. Recep Durul'la yeni bir ivme yakalayan Kocaelispor, görev yapmış eski başkanlarına da vefasızlık yapmamalıdır. Onların kişiliği değil, Kocaelispor'da yaptıkları görev önemlidir. Onları da bir başkan olarak seçen yine genel kuruldur. Kocaelispor'da namusuyla kongre kazanıp başkanlık yapan herkese, makamından ötürü saygı duymak gerekir. Hatalıdır, hatasızdır, bu ayrı bir konu. Ama Kocaelispor'da görev almak bir onur meselesidir. Burada da onurlu insanlar görev alır. Bunun için Kocaelispor'un geçmişte görev yapmış başkanlarının en sonuncusu olan Engin Koyun, unutulmamalı ki, iki şampiyonluk, bir de küme düşme üzüntüsünü yaşatmıştır. Her üç unsurda da yanında olmamız gerekir. Çünkü o Engin Koyun değil, Kocaelispor eski başkanıdır. Bakın, şimdi adı bile geçmemektedir. Ama Kocaelispor adı hep kalıcıdır.

Yaşar Can'ın kongre öncesi getirdiği hareketliliği de sağlıklı buluyorum. Bunun enerjisinin takıma yansımasını bekliyorum. Ama bağcıyı dövmeden üzüm yiyelim diyorum. Ya da zeytin dalı uzatıp zeytini yiyelim…