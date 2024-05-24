PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.Terör örgütü PKK'ya üye olduğu tespit edilen şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.