Bu yol kazaya davetiye çıkarıyor!

Kartepe Stadyum Yolu ile Ankara Caddesi'ni bağlayan altgeçitte yağmur suları kanalize edilmediği için bölgedeki beton çürüyor ve kaldırıma akıyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar bu bölgedeki kumların toplanmasını ve bölgede önlem alınmasını talep etti.