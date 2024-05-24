24 May 2024 - 12:27- Asayiş G:

Bu yol kazaya davetiye çıkarıyor!

İREM GÜLER
İREM GÜLER Tüm Haberleri
Bu yol kazaya davetiye çıkarıyor! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe Stadyum Yolu ile Ankara Caddesi'ni bağlayan altgeçitte yağmur suları kanalize edilmediği için bölgedeki beton çürüyor ve kaldırıma akıyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar bu bölgedeki kumların toplanmasını ve bölgede önlem alınmasını talep etti.

Bu yol kazaya davetiye çıkarıyor!
# Ankara, talep, Kartepe

24 May 2024 - 12:27 - Asayiş

Mahreç  İrem Güler

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.385.637 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kocaeli - sırf adı "İsmetpaşa" diye stadı yıktınız. Yenisini yıllarca yapamadınız. yaptınız yolunu yapacağız diye yüzlerce ağaç kestiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Mayıs 13:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL