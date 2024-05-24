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KOÜ'lü öğrenci Kaymaz'dan "Türkçeyle Bağlan Hayata" projesi

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Sultan Kaymaz, Halkla İlişkiler Kampanyası adlı ders kapsamında “Türkçeyle Bağlan Hayata” projesini gerçekleştirdi. 

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KOÜ'lü öğrenci Kaymaz'dan "Türkçeyle Bağlan Hayata" projesi mask
KOÜ'lü öğrenci Kaymaz'dan "Türkçeyle Bağlan Hayata" projesi
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“Dilimiz Bir Yolumuz Bir” sloganı ile 14 hafta boyunca, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ilkokul 3. sınıf öğrencilerine ulaşan Kaymaz, toplamda 1381 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı. Bunun yanı sıra Proje dersi kapsamında alanında tanınmış isimlerle bir araya gelen Kaymaz, Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, şarkıcı Bora Duran, Türk Pop Şarkıcısı Tayfun Duygulu, Dünya Karate Şampiyonu Emre Vefa Göktaş  ile keyifli röportajlar gerçekleştirdi.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz Yavuzyılmaz tarafından kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden ‘’Anı Elinde Tutanlar’’ topluluğu ile böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten mutlu olduğunu dile getiren Kaymaz “ Bu imkanı sağlayan proje koordinatörümüz Oğuz Yavuzyılmaz’a, online derslerine katılan tüm öğrencilerime ve röportaj teklifini geri çevirmeyen başarılı sanatçı ve sporculara teşekkür ederim.” Dedi.
# türkiye, TÜRK

24 May 2024 - 12:29 - Eğitim

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