Bilişim Fuarı 26 Mayıs'a kadar kapılarını açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan ve 3 gün sürecek olan bilişim fuarının açılışı gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Körfez Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Bilişim Vadisi, Marka ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Kocaeli Bilişim Fuarında 65 firma, 20 Start Up Girişimci, 1 Banka, 3 Kamu Kurumu, 4 KBB İştiraki, 6 okul, 1 dernek yer stand kurdu.

" YOĞUN KATILIM”

Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan Bilişim Fuarının açılış törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İlçe Belediye Başkanları, Kırgızistan Başkonsolosu Lira Sydykova, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman ASLANTAŞ, KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Başsavcı Ferhat Kapıcı, Marka Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül, Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Vedat Doğusel, AKP İl Başkanı Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, , ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

“KOCAELİ DÜNYANIN EN ŞANSLI ŞEHİRLERİNDEN BİRİ”

Programda ilk olarak konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Fuarcılık A. Ş.’nin ilk organizasyonunda bir aradayız. Sahip olduğumuz değerlerin, fuarlar kanalıyla tanıtımının yapılması, iktisadi performansa ciddi katkılar sağlamaktadır. Üretilen malın, geliştirilen hizmetin ekonomik bir değere dönüşmesi için bu konumun büyük önemi var. Kocaeli bu bakımdan hem Türkiye’nin hem de bütün dünyanın en şanslı şehirlerinden biridir. Potansiyelimizi kullanarak ve her gün geliştirerek yerimizi güçlendirmeliyiz. Bunun yolu nitelikli insan kaynağına sahip olmaktan geçiyor, Bunun yolu yeni teknolojileri kullanabilmekten geçiyor. İlimizin, ekonomik çeşitliliği, sosyal ve kültürel zenginliklerini Türkiye’ye hatta dünyaya tanıtabilmesi için bu tip organizasyonlara ihtiyacımız var. Bugün burada düzenlediğimiz Kocaeli Bilişim Fuarı bu yönde atılmış ciddi adımlardan biridir. Kocaeli Bilişim Fuarı’nın bu yıl ve sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı olarak sürdürülmesi inancı ve umuduyla gerek İlimiz, bölgemiz gerekse Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“VİZYON ETRAFINDA BİRLEŞMEMİZ GEREKİYOR”

Etkinlikte Konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hindistan ve Çin’de inanılmaz bir yazılım çalışması yapılıyor. Gerçek bağımsızlık mücadelesi biraz da ekonomik bağımsızlık mücadelesi. Eskiye oranla teknoloji çok daha hızlı büyüyor. Bunu da bugünün önemli temalarından biri olan yapay zekada görüyoruz. Yapay Zeka uygulamaları bir yandan büyük fırsatlar getirirken bir yandan da büyük riskler getiriyor. Gelişmeleri tehditler ve fırsatlar olarak eklettik. Matbaa ilk keşfedildiğinde el yazmacılar büyük kriz içindeydi. Teknoloji beraberinde birçok riski getiriyor. Yapay zeka beraberinde bir çok sorunu getiriyor. Kocaeli’de bir hastanede çekilen bir MR filmini Çin’de bir doktora gönderip rapor alma şansınız var. Hedeften gözümüzü kaçırmadan çalışma yapmamız gerekiyor. Tüm kamu kurumları ile beraber bu vizyonun etrafında birleşmemiz gerekiyor” dedi.

“TESADÜF DEĞİLDİR"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise etkinlikte "Büyükşehir Belediye Başkanımız bize güzel bir sunum yaptı. Her daim görüşlerinden istifade ediyoruz. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış muhteşem bir lokasyonda bulunuyor. Şehrimiz daha da büyüyecek ve şehrimizin ekonomisine katkıda bulunacak. Ulusların bağımsızlığı ve refahı bilim teknolojiden geçiyor. Devletlerin bağımsızlığı rekabetten geçiyor. Teknolojinin elde edilmesi ve rekabet edebilmek için yola çıktık. Savunma sanayinin geldiği yer asla tesadüfi değildir. Yüksek teknolojili ürünler bununla yakın ve ilgilidir. Bilişim fuarının ufukları açmasını diliyorum” şeklinde konuştu."