Ertuğrul Sağlam 7-24 tesislerde

SPOR AKADEMİSİ DİSİPLİNİNE SAHİP

Spor Akademisi mezunu olan, bir zamanların dünya çapında ünlü futbolcusu olarak tanınan Ertuğrul Sağlam, sezon başı Kocaelispor'da göreve gelmiş, ikinci yarının ikinci haftasında Şanlıurfa yenilgisi sonrasında veda etmişti. Play-Off öncesinde de, Mustafa Gürsel’in Sakaya maçı sonrası kovulmasının ardından, Sağlam tekrar göreve getirildi. Ünlü teknik direktör, Recep Durul başkanlığındaki yönetimle opsiyonlu bir buçuk yıl anlaşma yaptığı için, sözleşmesi devam ediyor.

RECEP DURUL İLE SAĞLAM, YOLA DEVAM!..

Sağlam, 9 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli kongrede, Recep Durul'un seçimi kazanmasının ardından da göreve devam edecek. Zaman kaybetmemek için 1.Lig’in en iddialı takımını kurmayı kafasına koyan Sağlam, eski talebeleri, mevcut takımda oynayan bir-iki futbolcu ve diğer isimlerle bire bir görüşmeleri sürdürüyor. Eski talebesi Tanke’nin yuvaya dönmesi konusunda bir çalışma yapıp yapmadığı bilinmeyen Sağlam'ın, golcü sambacıyı geriye çevirme düşüncesi olduğu da biliniyor.

NET İSİM YOK… HERŞEY 9 HAZİRAN’DA BELLİ OLACAK…

Ancak şu an için yapılan transfer görüşmesinde net bir isim ortaya çıkmıyor. Görüşmeler gizlilikle sürdürülüyor. Herkes kongre sonrasını bekliyor. Kongre bitip, yeni yönetim belirlendiği anda, Ertuğrul Sağlam da, sözleşmesi gereği hemen düğmeye basacak. Temmuzda kamp yapılacak, 9 Ağustos'ta da lig başlayacak. Hedef yeni sezonda, Kocaelili çocuklarını geriye getirerek, açık ara şampiyon olmak şeklinde belirlenmiş durumda. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da takibini sürdürüyor.