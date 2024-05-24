Hodri Meydan dimdik ayakta

DÜNYA ÇAPINDA TANINIYOR
Yeşil Siyahlı ekibin dünya çapında tanınan taraftarları, sık sık dernek başkanını değiştirirken, tribün liderleri konusunda çok fazla değişim yapmıyor. Başkanlığı bir bayrak değişimi olarak gören Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, Sakarya maçındaki koreografiyle milyonları kendine hayran bırakmıştı.
KÖPEK BALIĞI SEMBOLÜ
Köpekbalığı sembolünü yeniden gündeme getiren taraftarlar, yaklaşık 30 yıldır unutulmuş olan bu sembolü gündeme taşıyarak dikkat çekti. 90'lı yılların başında kurulan Kostad, bu amblemi öne çıkarmış ve benimsetmişti.
UĞUR DÜNDAR AYRINTISI
Bu arada derneğin isim babası ise Uğur Dündar'dı. 90'lı yıllarda Uğur Dündar'ın rekor seviyede izlenen Hodri Meydan programından esinlenen zamanın başkanları Hüsnü Dindar ve İsmail Bayramoğlu, bu ismi benimsemişti. Bu isim de Türkiye çapında haydi beğeni kazanırken, fanatik bir taraftar grubuna yakışan bir isim olarak öne çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.