Hodri Meydan dimdik ayakta

DÜNYA ÇAPINDA TANINIYOR

Yeşil Siyahlı ekibin dünya çapında tanınan taraftarları, sık sık dernek başkanını değiştirirken, tribün liderleri konusunda çok fazla değişim yapmıyor. Başkanlığı bir bayrak değişimi olarak gören Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, Sakarya maçındaki koreografiyle milyonları kendine hayran bırakmıştı.

KÖPEK BALIĞI SEMBOLÜ

Köpekbalığı sembolünü yeniden gündeme getiren taraftarlar, yaklaşık 30 yıldır unutulmuş olan bu sembolü gündeme taşıyarak dikkat çekti. 90'lı yılların başında kurulan Kostad, bu amblemi öne çıkarmış ve benimsetmişti.

UĞUR DÜNDAR AYRINTISI

Bu arada derneğin isim babası ise Uğur Dündar'dı. 90'lı yıllarda Uğur Dündar'ın rekor seviyede izlenen Hodri Meydan programından esinlenen zamanın başkanları Hüsnü Dindar ve İsmail Bayramoğlu, bu ismi benimsemişti. Bu isim de Türkiye çapında haydi beğeni kazanırken, fanatik bir taraftar grubuna yakışan bir isim olarak öne çıktı.