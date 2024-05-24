“Emir demiri kesecek Kartal izin vermeyecek”

3 GOL ATTI
İlk haftalarda şans bulamayan 19 yaşındaki Emir, daha sonra formayı sırtına geçirip, Ertuğrul Sağlam'ın gizli golcüsü olarak da önemli başarıları imza attı. Emir Ortakaya kiralık dönemi biter bitmez kulüple, vedalaşarak Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu oyuncunun sezon başı Fenerbahçe kampına katılarak teknik heyetin raporu doğrultusunda yeniden kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Ancak sergilediği süper performansla devre arasında bile İsmail Kartal'ın geriye istediği Emir, kolay kolay Fenerbahçe'den kopmayacak gibi gözüküyor. Ertuğrul Sağlam, Emir'i yine ilk sıralarda tutuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.