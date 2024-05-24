- Spor

“Emir demiri kesecek Kartal izin vermeyecek”

Emir'in Kocaelispor'a dönmesi zor gözüküyor. Geçen sezon Göztepe ile kiralık olarak anlaşıp forma giyen Emir Ortakaya, biten sezonun başında da Kocaeli Spor ile anlaşmış ve müthiş bir sezon geçirmişti

Hakan Yağcıoğlu
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“Emir demiri kesecek Kartal izin vermeyecek” mask

3 GOL ATTI

İlk haftalarda şans bulamayan 19 yaşındaki Emir, daha sonra formayı sırtına geçirip, Ertuğrul Sağlam'ın gizli golcüsü olarak da önemli başarıları imza attı. Emir Ortakaya kiralık dönemi biter bitmez kulüple, vedalaşarak Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu oyuncunun sezon başı Fenerbahçe kampına katılarak teknik heyetin raporu doğrultusunda yeniden kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Ancak sergilediği süper performansla devre arasında bile İsmail Kartal'ın geriye istediği Emir, kolay kolay Fenerbahçe'den kopmayacak gibi gözüküyor. Ertuğrul Sağlam, Emir'i yine ilk sıralarda tutuyor. 
# Ertuğrul Sağlam

24 May 2024 - 12:48 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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