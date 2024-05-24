Ulaş Yıldız aday olmuyor

İZMİT ÇOCUĞU !

Körfez doğumlu olan Kocaelili iş insanı Yıldız, Kocaelispor sevgisini her platformda dile getiriyor. Yıldız önceki geceye kadar kentin büyükleriyle bir araya gelip, yönetim oluşturmaya çalıştı. Ancak yeterli sinyali alamayınca bu kongre için adaylıktan vazgeçti.

YİNE SÖZ VERDİ…

Yıldız, yine yeniden, hep destek sözünü yenilerken, “Biz İstanbul'da kazanan ancak İzmit'te yatırım yapan bir firmayız. Kocaelispor da bizim olmazsa olmazımızdır. Kentin politik ve sportif anlamında neye ihtiyacı varsa biz hazırız” dedi.