Ulaş Yıldız aday olmuyor

İZMİT ÇOCUĞU !
Körfez doğumlu olan Kocaelili iş insanı Yıldız, Kocaelispor sevgisini her platformda dile getiriyor. Yıldız önceki geceye kadar kentin büyükleriyle bir araya gelip, yönetim oluşturmaya çalıştı. Ancak yeterli sinyali alamayınca bu kongre için adaylıktan vazgeçti.
YİNE SÖZ VERDİ…
Yıldız, yine yeniden, hep destek sözünü yenilerken, “Biz İstanbul'da kazanan ancak İzmit'te yatırım yapan bir firmayız. Kocaelispor da bizim olmazsa olmazımızdır. Kentin politik ve sportif anlamında neye ihtiyacı varsa biz hazırız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.