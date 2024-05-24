Kocaeli Yozgatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dernek Başkanı Davut Murat ve yönetimi, Kartepe Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Mustafa Kocaman ve Yardımcısı Enes Emengen’i ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. Davut Murat, Kocaeli’nde Yozgatlıları en güzel şekilde temsil etmek için var gücüyle çalıştıklarını, birlik ve beraberlik içinde olduklarını, bundan sonra Yozgatlıların söz sahibi olacaklarını belirtti. Ziyaretten her iki tarafında memnun olduğu bildirildi.
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YOZGATLILAR’DAN KOCAMAN'A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ
Kocaeli Yozgatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dernek Başkanı Davut Murat ve yönetimi, Kartep...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.