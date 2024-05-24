YOZGATLILAR’DAN KOCAMAN'A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

Kocaeli Yozgatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dernek Başkanı Davut Murat ve yönetimi, Kartepe Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Mustafa Kocaman ve Yardımcısı Enes Emengen’i ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. Davut Murat, Kocaeli’nde Yozgatlıları en güzel şekilde temsil etmek için var gücüyle çalıştıklarını, birlik ve beraberlik içinde olduklarını, bundan sonra Yozgatlıların söz sahibi olacaklarını belirtti. Ziyaretten her iki tarafında memnun olduğu bildirildi.