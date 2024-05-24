- Asayiş

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı mask
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Adil B. yönetimindeki 67 UF 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ķöşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
# sağlık, polis, otomobil

24 May 2024 - 13:17 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.385.637 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL