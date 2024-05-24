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16 katlı binada yangın

İzmit ilçesinde 16 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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16 katlı binada yangın
16 katlı binada yangın
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Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 16 katlı binada yangın çıktı. Bina içindeki elektrik tesisatından çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle binanın elektrik panosu ve kablolar zarar gördü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, kimsenin dumandan etkilenmediği öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# oldu, cumhuriyet, sağlık, polis

24 May 2024 - 13:30 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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