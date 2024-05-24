Karamürsel'de üstün başarı gösteren jandarma personeline belge verildi

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, Asayiş İstihbarat Kısım Amiri Uzman Jandarma Serdal Açar ve Merkez Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Erdoğan Akıl ile 2 jandarma personelini makamında ağırladı.Jandarma personelinin başarılı çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Canbaba, jandarma personelinin yaptığı çalışmalara değindi.Ekiplerin, birçok konuda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini ifade eden Canbaba, "Trafikten hırsızlığa, uyuşturucuyla mücadeleden, araması olanlara kadar pek çok başarılı operasyona imza atıyorlar. Göstermiş oldukları üstün başarılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başarılarımızı, bu şekildeödüllendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Canbaba, daha sonra üstün başarı gösteren jandarma personeline belge takdim etti.