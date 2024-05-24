İSU, TEKNİK GEZİ İÇİN MOĞOLİSTAN’DAN GELEN HEYETİ MİSAFİR ETTİ

Moğolistan’da atık su tesisi inşa etmeyi planlayan heyet, Türkiye’nin ilk %100 biyolojik arıtma gerçekleştiren kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’ne teknik bir ziyarette bulundu. Kullar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde ağırlanan heyet, sürdürülebilir atık su yönetimi konusunda İSU yetkililerinden ayrıntılı bilgi aldı.

İSU’NUN TECRÜBELERİNE BÜYÜK İLGİ

Türkiye’de %100 biyolojik arıtma gerçekleştiren ilk su kanal idaresi olan İSU Genel Müdürlüğü, %73 olan ileri biyolojik arıtma oranını %100’e çıkarmak için kararlı adımlarla ilerliyor. Bu süreçte, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaparak bu örnek çalışmaları yerinde incelemelerine ve detaylı bilgi almalarına olanak tanıyor. İSU, son olarak Moğolistan’dan gelen ziyaretçilerini ağırlayarak bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

İSU’YU ÖZELLİKLE TERCİH ETTİK

Ülkelerinde atık su tesisi inşa etmeyi planladıklarını belirten Moğolistanlı heyet, bu konuda araştırma yaptıklarında İSU Genel Müdürlüğünün öncü ve nitelikli çalışmaları sayesinde sektörde haklı bir yer edindiğini öğrendiklerini, bu nedenle teknik gezilerini bu doğrultuda planladıklarını ifade etti. İSU yetkilileri tarafından Kullar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde ağırlanan heyete tesis gezdirilerek atık suların nasıl toplandığı ve hangi aşamalardan geçerek arıtıldığı hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

GÜNLÜK 465 BİN METREKÜP KİRLİ SU ARITILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'de kurulan ve İzmit Körfezi'nin kirlenmesini önleyen 21'i ileri biyolojik, 2'si biyolojik olmak üzere toplam 23 adet atık su arıtma tesisi yer alıyor. 2018 yılından bu yana ileri biyolojik arıtma tesisi olarak hizmet veren Kullar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ise Kocaeli'nin en büyük atık su arıtma tesisi. 24 saat boyunca çalışan bu tesislerde günlük yaklaşık 465 bin metreküp kirli su; arıtılarak zararlı azot, fosfor ve çamurdan ayrıştırılıyor. Arıtma tesislerinde yapılan çalışmalar ile arıtılan suyun değişimi ise dikkat çekiyor. Öyle ki sanayinin kullanmış olduğu suyun %36’sı geri kazanım suyundan sağlanıyor. Böylece bu öncü uygulama sayesinde içme suyu üzerindeki baskı ciddi oranda azalmış oluyor. Arıtma tesisleri bünyesinde bulunan iki çamur yakma tesisinde ise günlük 294 bin ton çamur bertaraf edilerek çevre ve denizlerin kirlenmesi önleniyor. Bertaraf edilen çamurlardan ve havalandırma havuzlarının üzerine yerleştirilen binlerce güneş enerjisi panelinden üretilen elektrik ile de tesislerin elektrik ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kocaeli genelinde uygulanan sürdürülebilir atık su yönetimi uygulamalarını Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi üzerinden uygulamalı bir şekilde görerek bilgilendirme alan heyet, detaylı bilgi aktarımı için tüm ekibe teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.