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Barışmayı reddeden eşini defalarca bıçaklamıştı, cezası değişmedi

Kocaeli'de kendisiyle barışmak istemeyen eşinin boğazını, karnını ve yüzünü defalarca bıçaklayan ve 17 yıl hapis cezası verilen sanık, verilen mahkumiyetin Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu, eski eşinin hakaret ve tehditleri sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen sanık, yeniden 17 yıl hapse çarptırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Barışmayı reddeden eşini defalarca bıçaklamıştı, cezası değişmedi mask

Edinilen bilgiye göre, 2021'de Hasan Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasret Arslan ile barışmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Hasan Arslan, kendisiyle barışmak istemeyen eşinin yüzünü, boğazını ve karnını ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasret Arslan hastaneye kaldırıldı, Hasan Arslan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasret Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Çift, yargılama sürecinde boşandı.

"Barışmak istedim"
15 Haziran 2022'de çıkan kararda Hasan Arslan 17 yıl hapis cezası almıştı. Olaya ilişkin sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla Hasan Arslan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Olaya ilişkin ifadesi alınan tutuklu sanık Hasan Arslan, "Hasret ile bu süreçte boşandık. Eski eşimi öldürme amacıyla hareket etmedim. Olay günü kendisiyle barışmak için eve gittim. Bana küfür, hakaret ederek tehdit ettiği için olay yaşandı. Pişmanım, ailemi ve eşimi kaybettim. Tahliyemi istiyorum. Böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.
Sanık avukatı da sanığın öldürme kastıyla hareket etmediğini, Hasret'in öldürücü nitelikte yaralanmasının olmadığını dile getirdi.
Mahkeme heyeti, mağdurun öldürücü nitelikte yaralandığı kanaatiyle sanığa yeniden 17 yıl hapis cezası verdi.
# sağlık, polis, hakaret

24 May 2024 - 14:01 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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