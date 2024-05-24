- Yaşam

BAŞKİM’den İstihdama Tam Destek        

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), ilçede ikamet eden ve iş arayışında olan vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
BAŞKİM’den İstihdama Tam Destek         mask
BAŞKİM’den İstihdama Tam Destek        
BAŞKİM’den İstihdama Tam Destek        
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ilk döneminin ilk icraatlarından biri olan BAŞKİM, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak istihdam seferberliğine destek veriyor. Başiskeleliler’in çalışma hayatına katılarak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla istihdam seferberliğine büyük destek sağlayan BAŞKİM, binlerce kişiyi iş ve meslek sahibi yapmayı sürdürüyor. BAŞKİM, son olarak Başiskele’de üretim faaliyetlerini sürdüren Hayat Kimya ve Dual Borgstena firmalarının işe alım süreçlerinde aracı oldu.

HAYAT KİMYA BAŞVURULARINA YOĞUN İLGİ

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi koordinesinde hızlı tüketim sektöründe, ev bakım, hijyen malzemeleri ve temizlik kağıtları kategorilerinde üretim faaliyetlerini sürdüren Hayat Kimya’nın personel alımı mülakatları belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Hayat Kimya’nın bünyesinde üretim işçisi olarak çalışmak isteyen Başiskeleliler’in yoğun ilgi gösterdiği mülakatta öncelikle başvuru formları dolduruldu. Ardından firmanın insan kaynakları yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.

DUAL BORGSTENA’DAN UYGULAMALI MÜLAKAT

Otomobil koltuk kılıfı, kumaşı, A/bag kumaşı vb. araç komponenetlerinin üretimi alanında Başiskele’nin Karadenizliler Mahallesi’nde üretim faaliyetlerine devam eden Dual Borgstena firmasının dikiş makinesi operatörü mülakatları da BAŞKİM aracılığıyla yapıldı.

İşveren tarafından meclis salonuna getirilen dikiş makinesiyle uygulamalı olarak yapılan iş başvurusunda adaylar, dikişteki hünerlerini sergilediler.

İşverenlerin yaptığı mülakatlar sonucunda işe uygun görülen adaylar, en kısa zamanda yeni işlerine başlayacaklar.

# büyük, yeni, oldu, çalışma, üretim, istihdam, otomobil, Meclis

24 May 2024 - 14:15 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.385.637 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL