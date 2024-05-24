BAŞKİM’den İstihdama Tam Destek        

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ilk döneminin ilk icraatlarından biri olan BAŞKİM, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak istihdam seferberliğine destek veriyor. Başiskeleliler’in çalışma hayatına katılarak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla istihdam seferberliğine büyük destek sağlayan BAŞKİM, binlerce kişiyi iş ve meslek sahibi yapmayı sürdürüyor. BAŞKİM, son olarak Başiskele’de üretim faaliyetlerini sürdüren Hayat Kimya ve Dual Borgstena firmalarının işe alım süreçlerinde aracı oldu.

HAYAT KİMYA BAŞVURULARINA YOĞUN İLGİ

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi koordinesinde hızlı tüketim sektöründe, ev bakım, hijyen malzemeleri ve temizlik kağıtları kategorilerinde üretim faaliyetlerini sürdüren Hayat Kimya’nın personel alımı mülakatları belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Hayat Kimya’nın bünyesinde üretim işçisi olarak çalışmak isteyen Başiskeleliler’in yoğun ilgi gösterdiği mülakatta öncelikle başvuru formları dolduruldu. Ardından firmanın insan kaynakları yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.

DUAL BORGSTENA’DAN UYGULAMALI MÜLAKAT

Otomobil koltuk kılıfı, kumaşı, A/bag kumaşı vb. araç komponenetlerinin üretimi alanında Başiskele’nin Karadenizliler Mahallesi’nde üretim faaliyetlerine devam eden Dual Borgstena firmasının dikiş makinesi operatörü mülakatları da BAŞKİM aracılığıyla yapıldı.

İşveren tarafından meclis salonuna getirilen dikiş makinesiyle uygulamalı olarak yapılan iş başvurusunda adaylar, dikişteki hünerlerini sergilediler.

İşverenlerin yaptığı mülakatlar sonucunda işe uygun görülen adaylar, en kısa zamanda yeni işlerine başlayacaklar.