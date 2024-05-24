GSM şirketleri vatandaşı aldatıyor mu?

Son zamanlarda, Türkiye'deki GSM operatörlerinin yüksek fiyat politikaları ile mobil internet paketlerinin beklenenden çok daha hızlı tükenmesi ve bu durumun yurtdışındaki kullanım oranlarıyla kıyaslandığında gözle görülür farkların olmasıyla ilgili artan kullanıcı şikayetlerini TBMM gündemine taşıyan CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Türkiye’deki internet paketlerinin çok hızlı tükendiği yönünde vatandaşlarımızdan aldığımız şikayetler bulunmakta ve bu durum maddi açıdan vatandaşlarımız mağdur etmektedir. Bu bağlamda, söz konusu şikayetlerin detaylı bir şekilde araştırılması ve tüketicilerin haklarını koruyacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” ifadelerini kulandı.

"Ekonomik olarak zorluklar yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve milyarlarca lira kar elde eden GSM operatörlerinin daha adil ve şeffaf bir hizmet sunması için Bakanlığın ivedilikle harekete geçmesini bekliyoruz" diyen Kanko, Milyarlarca lira kar eden Türkiye’deki GSM operatörlerinin yüksek tarife ve fiyat politikaları nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yazılı olarak yanıtlanması talebiyle yönelttiği sorularla, tüketici haklarını korumak adına acil düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Kanko, yaptığı açıklamada, son zamanlarda sosyal medya ve haber platformlarında GSM operatörlerine yönelik artan şikayetlerin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Özellikle mobil internet paketlerinin beklenenden hızlı tükenmesi ve yurt dışındaki kullanım oranları ile kıyaslandığında büyük farklar olması, Türkiye’deki internet paketlerinin hızlı tükenmesi gibi sorunların vatandaşları mağdur ettiğini belirti.

Yüksek Tarifeler ve Hızla Tükenen Paketler Vatandaşı Mağdur Ediyor

Kanko, GSM operatörlerinin yüksek fiyatlandırma politikalarının tüketici hakları açısından incelenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sunulan mobil internet paketlerinin belirtilen veri miktarlarına göre hızla tükenmesi, internet kullanımının abartılı bir şekilde gösterilmesi ve Türkiye'de kullanılan mobil internetin yurt dışına göre daha hızlı tükenmesi gibi konularda ciddi denetimlerin yapılması gerektiğini belirtti. Kanko, bu durumların tüketici haklarını ihlal ettiğini ve vatandaşların daha şeffaf ve adil bir mobil internet kullanım deneyimi yaşamasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarımızın Mağduriyeti Kabul Edilemez

Kanko, GSM operatörlerinin yüksek tarife ve fiyat politikalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Avrupa'daki fiyatlarla kıyaslandığında ülkemizdeki fiyatların çok yüksek olması kabul edilemez. Mobil internet paketlerinin hızla tükenmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetini artırmakta ve bu durum GSM operatörlerinin uygulamalarının ciddi şekilde denetlenmesini zaruri kılmaktadır" dedi. Tüketici haklarının korunması adına Bakanlığın derhal harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Kanko, "Vatandaşlarımızın daha şeffaf ve adil bir mobil internet kullanım deneyimi yaşamasını sağlamak için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

GSM Operatörlerinin Şeffaflık Eksikliği

Kanko, GSM operatörlerinin veri kullanımını abartılı şekilde hesapladıkları ve bu durumun tüketici haklarını ciddi şekilde ihlal ettiğini dile getirdi. Türkiye'deki kullanıcıların yurt dışında aynı kullanım alışkanlıklarıyla daha uzun süre dayanabilen mobil internet paketleri hakkında yaşadığı mağduriyetlere dikkat çeken Kanko, Bakanlığın bu konuda karşılaştırmalı analizler yapması ve tüketicinin lehine düzenlemeler getirmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan Acil Önlem Talebi

Milletvekili Mühip Kanko, GSM operatörlerinin uygulamalarının sıkı denetlenmesi ve tüketici haklarının korunması adına gerekli düzenlemelerin yapılması için Bakanlığa acil önlemler alması çağrısında bulundu. Kanko, "Ekonomik olarak zorluklar yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve milyarlarca lira kar elde eden GSM operatörlerinin daha adil ve şeffaf bir hizmet sunması için Bakanlığın ivedilikle harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

Kanko, Ulaştırma Bakanlığına verdiği önergede şu soruların cevabını istedi:

Türkiye'deki GSM operatörlerinin müşterilere sundukları mobil iletişim tarifelerinde, Avrupa ve diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek fiyatlandırma politikaları izlendiği doğrumu dur? GSM operatörlerinin bu fiyat politikaları tüketici haklarını koruma adına incelenmesi yapılmış mıdır?

GSM operatörleri tarafından sunulan mobil internet paketlerinin, belirtilen veri miktarlarına göre anormal bir hızla tükenmesine yönelik şikayetler artmaktadır. Bakanlığınızca bu konuda yapılan resmi bir araştırma veya denetim var mıdır?

Bakanlığınız, operatörlerin internet kullanımını blok halinde (örneğin her bağlantıda 100 KB olarak) hesaplayarak tüketilen veri miktarını abartılı bir şekilde gösterip göstermediğini denetlemekte midir?

Kullanıcılar tarafından, Türkiye'de kullandıkları mobil internetin yurt dışında aynı kullanım alışkanlıklarıyla daha uzun süre dayandığı yönünde raporlar var mıdır? Bakanlığınızın tüketiciyi koruma adına bu konuda herhangi bir karşılaştırmalı analizi var mıdır?

Bakanlığınızın, bu tür durumları incelemek ve tüketicilerin daha şeffaf ve adil bir mobil internet kullanım deneyimi yaşamalarını sağlamak için aldığı veya almayı planladığı önlemler var mıdır?