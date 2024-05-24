Balık fiyatlar uçtu! Hamsi kilosu 250 TL

15 Nisan'da başlayan av yasağının tezgahlardaki balık çeşidinin azaltmasıyla fiyatların arttığını söyleyen balıkçı Ahmet İslamoğlu, “Sezon kapandı, eldeki balık miktarı az. Böyle olunca da fiyatlar artıyor, müşteri yok. Av yasağı sona erene kadar böyle geçer” dedi.
Her yıl av yasağı olduğu dönem sezonun durgun olduğunu söyleyen Rizeli Kardeşler Balıkçılık çalışanı Kemal Balcı; “Gırgır ve trollerle avlanmak yasak ama küçük kayıklara avlanmak serbest. Bütün çeşitler var ama sadece miktarı az. Av yasağı dönemlerinde fiyatlar yüksek olduğu için müşteri çekimser davranıyor aym her yıl bu dönem böyle geçiyor. Her sektörün bir zorluğu var. Hamsinin kilosu en düşük 100 TL idi, şimdi 250 TL ama tek sebebi av yasağı. Mecbur her yaz böyle geçiyor, yapacak bir şey yok.” şeklinde konuştu.
GÜNCEL FİYATLAR:
Kefal: 110 TL
Levrek (Tane) : 120 TL
İstavrit: 150 - 250 TL
Çupura: 180 TL
Uskumru: 200 TL
Hamsi: 250 TL
Torik (Tane): 500 TL
Mezgit: 400-500 TL
Sarıkanat: 850 TL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Köylü Ahmet - ARKADAŞ AV YASAĞI YOKMU HAMSİ İSTAVRİT NİYE TUTULUYOR HAMSİ İSTAVRİT NORMAL ÖLCÜDEN KÜCÜK
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.