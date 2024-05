Balık fiyatlar uçtu! Hamsi kilosu 250 TL

15 Nisan'da başlayan av yasağının tezgahlardaki balık çeşidinin azaltmasıyla fiyatların arttığını söyleyen balıkçı Ahmet İslamoğlu, “Sezon kapandı, eldeki balık miktarı az. Böyle olunca da fiyatlar artıyor, müşteri yok. Av yasağı sona erene kadar böyle geçer” dedi.

Her yıl av yasağı olduğu dönem sezonun durgun olduğunu söyleyen Rizeli Kardeşler Balıkçılık çalışanı Kemal Balcı; “Gırgır ve trollerle avlanmak yasak ama küçük kayıklara avlanmak serbest. Bütün çeşitler var ama sadece miktarı az. Av yasağı dönemlerinde fiyatlar yüksek olduğu için müşteri çekimser davranıyor aym her yıl bu dönem böyle geçiyor. Her sektörün bir zorluğu var. Hamsinin kilosu en düşük 100 TL idi, şimdi 250 TL ama tek sebebi av yasağı. Mecbur her yaz böyle geçiyor, yapacak bir şey yok.” şeklinde konuştu.



GÜNCEL FİYATLAR:

Kefal: 110 TL

Levrek (Tane) : 120 TL

İstavrit: 150 - 250 TL

Çupura: 180 TL

Uskumru: 200 TL

Hamsi: 250 TL

Torik (Tane): 500 TL

Mezgit: 400-500 TL

Sarıkanat: 850 TL