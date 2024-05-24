CHP'li Uğraş Çiftçi intihar etti

2023 yılında CHP Kocaeli İl Başkanlığı'na aday olan Uğraş Çiftçi(49) Arızlı'da evinde iple asarak intihar etti.

UĞRAŞ ÇİFTÇİ KİMDİR;

1975 Ardahan doğumlu olan Uğraş Çiftçi, ilköğrenimini İzmit Fevzi Çakmak İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Özel Kocaeli Koleji’nde, üniversite öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yaptıktan sonra İşletme Yüksek Lisansını Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Profesyonel meslek hayatını 2007 yılında Sabancı Holding bünyesindeki Mitsubishi-TEMSA’da sonlandıran Çiftçi, bu tarihten itibaren kurduğu şirketlerle inşaat sektöründe projeler üretmekteydi. Uğraş Çiftçi evli ve 2 çocuk babası. Uğraş Çiftçi, İzmit Rotary Kulübünün dönem başkanlığını da üstlenmişti. 30 Eylül 2023'de Bülent Sarı'ya karşı CHP Kocaeli İl Başkanlığı için yarışan Çiftçi, seçimi kaybetmişti.