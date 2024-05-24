24 May 2024 - 15:03- Asayiş G:

CHP'li Uğraş Çiftçi intihar etti

Cihat Polat
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CHP'li Uğraş Çiftçi intihar etti mask

2023 yılında CHP Kocaeli İl Başkanlığı'na aday olan Uğraş Çiftçi(49) Arızlı'da evinde iple asarak intihar etti.

UĞRAŞ ÇİFTÇİ KİMDİR; 
1975 Ardahan doğumlu olan Uğraş Çiftçi, ilköğrenimini İzmit Fevzi Çakmak İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Özel Kocaeli Koleji’nde, üniversite öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yaptıktan sonra İşletme  Yüksek Lisansını Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Profesyonel meslek hayatını 2007 yılında Sabancı Holding bünyesindeki Mitsubishi-TEMSA’da sonlandıran Çiftçi, bu tarihten itibaren kurduğu şirketlerle inşaat sektöründe projeler üretmekteydi. Uğraş Çiftçi evli ve 2 çocuk babası. Uğraş Çiftçi, İzmit Rotary Kulübünün dönem başkanlığını da üstlenmişti. 30 Eylül 2023'de Bülent Sarı'ya karşı CHP Kocaeli İl Başkanlığı için yarışan Çiftçi, seçimi kaybetmişti.
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24 May 2024 - 15:03 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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