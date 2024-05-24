O sendikadan okuldaki yolsuzluğa dair açıklama: "Tam anlamıyla ikiyüzlülüktür"

Gölcük ilçesindeki Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, sistem üzerindeki e-bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık olduğunu tespit etti. Ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenler, iddiaya göre; e-bordro üzerinde görünen ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti. Bunun üzerine geçen 17 Mayıs'ta geriye dönük yapılan kontrollerde, öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yaklaşık 4 yıldır bu durumun yaşandığı ve fazla olan miktarın farklı banka hesaplarına yatırıldığı tespit edildi. Öğretmenlerin üzerinden yaklaşık 4,5 milyon TL haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Şahin Yaşlık konuya ilişkin açıklama yaptı:

"Gölcük ilçemizde geçen hafta ortaya çıkan bir okuldaki “Ek Ders Yolsuzluğu” iddiaları acilen en üst düzey yetkililerle adli ve idari olarak tüm yönleriyle soruşturulmalıdır. Konu tartışmaya mahal verilmeyecek şekilde tüm yönleriyle araştırılmalı, suça dahli olanların gereken cezayı alması sağlanmalıdır.

Sendikamız Gölcük ilçemizde yaşanan "Ek Ders Yolsuzluğu" ile ilgili olarak, ilgili şahsın alelacele emekliye sevk edilmemesi için girişimde bulunmuş ve devletin bir kuruşunun bile çalınmasına asla müsaade edilmemesi yetkili makamlara iletilmiştir.

Olayın ortaya çıkması sonucunda Eğitim-Bir-Sen olarak tavrımızı göstermek için ilk gün ilçe temsilcimiz okula giderek, öğretmenler odasında devletin ve sizlerin hakkının yenmesine asla müsaade etmeyeceğimizi, adli ve idari soruşturmanın açılacağını, tüm eğitim çalışanlarının da sendika olarak yanında olacağımızı ve haklarını savunacağımızı da ifade etmiştik.

Ancak sendikaların devletin ve eğitim çalışanlarının hakkının korunması için girişimde bulunması gerekirken, bazı sendikaların alanda mensubiyetler üzerinden şov peşinde koşarak, bu yolsuzlukta dahli olmadan olayla ilişkilendirilen öğretmenleri korku ve endişeye sevk edip üye devşirmeye çalışması ise tam anlamıyla ikiyüzlülüktür.

Bu olayı başından beri takip etmekteyiz. Süreci takip etmeye de devam edeceğiz. Suça ortak olanlar dahil tüm kişiler en ağır şekilde yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Şimdi acil olarak yapılması gereken mağdur tüm öğretmenlerin ve devletin tüm zararının tazmin edilmesidir.

Bizim sözümüz de duruşumuz da nettir. Devletin değil milyonları, bir kuruşunu dahi zimmetine geçiren kim olursa olsun hesabını vermelidir."