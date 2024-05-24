Hürriyet Çilekköy’de yaşanan hırsızlık olayını milyonlara anlattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Tele 1 Kanalında Bilge Yurtdagülen tarafından sunulan Gerçek Haber programına konuk olarak geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesinin Çilekköy’ünde yaşanan hırsızlık olayına dair değerlendirmelerde bulundu. Hırsızlık olayı ‘Kız Öğrencilere Bağışlanacak Çilekleri Çaldılar’ başlığıyla kanalda haber olarak da verildi.



“3 SENEDİR GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJE”

Başkan Hürriyet Tele 1 Canlı Yayınında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Bu projemize geçtiğimiz dönemde başlamıştık ve 3 yıldır devam eden bir proje. 12 dönümlük araziyi Çilekköyü’ne dönüştürmüştük. Sosyal Sorumluluk Projesi de gerçekleştirmek adına o alanda hem hasat zamanı vatandaş geliyor çocuğuyla dalından çilek topluyor. Aynı zamanda üretimin önemine de dikkat çekmek adına halkla birlikte hasat şenliği yapıyorduk.



“KASA KASA TOPLAMIŞLAR”

Çilekler büyük bir arazide ilaç kullanılmadan üretiliyor. Hasat Şenliğimizde toplanan gelir kız çocuklarımızın eğitimine katkı oluyordu. Örneğin geçtiğimiz sene 15 çocuğumuza yıllık eğitimlerini karşılayacak burs imkanı sağladık. Her sene bu arazimizde hasat şenliği yapıyorduk ama bu sene hasat şenliğimizi yapacakken arkadaşlarımız alanın kapısındaki kilitlerin kırıldığı, tellerin kesildiğini ve çileklerin toplandığını görüyorlar. O alanda 500 kilogramdan fazla çilek var. Kasa kasa toplamışlar çilekleri.



“GECENİN BİR YARISI ÇALIYORLAR”

Hırsızlık olayının yaşandığını görünce bizde hasat şenliğini iptal etmek zorunda kaldık. Daha önce biz bu Çilekköy’de hasatların ne için yapıldığını her alanda söylüyorduk. Hem tarıma dikkat çekiyoruz hem de kız çocuklarımıza destek veriyoruz diye belirtmiştik ama bunu bildikleri halde buradaki çilekleri gecenin bir yarısı çalıyorlar.



“ÖNLEMLERİMİZİ ARTTIRACAĞIZ”

Yeni çilekler üretilecektir ama böyle bir şeyi yapmanın çok vicdansızca olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten bizde şaşırdık. 3 senedir olan bahçede hiç böyle şeyler yaşamadık. Kocaeli sanayi kenti olarak bilinse de aslında tarımı güçlü bir kent. 50 tane köyümüz var bizim. Birçok arazimiz var bizim. Çilekköyümüzde yaşanan bu olay sonrası hem şaşırdık hem üzüldük. Bundan sonra önlemlerimizi arttıracağız.



“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Emniyetle görüştük şikayetlerimizi yaptık. Konunun takipçisi olacağız ve bu hırsızların bulunması, gerekli cezayı alması için bizde tüm haklarımızı kullanacağız. O bölgeye yakın alanlarda kamera düzeneğimiz ve bunu takip edebileceğimiz imkanlarımız var. Emniyet güçlerine yardımcı olacağız ve bu olayın bir daha yaşanmaması için bütün önlemleri alacağız.



“ŞENLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Çilek hasatlarımıza önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. Bu verimli tarla sürekli çilek veriyor. Vatandaş hem sosyal faaliyet yapıyor hem de kız çocuklarına destek veriyor. Bu şenliklerimize devam edeceğiz ve inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız.”