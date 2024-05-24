Haydar Akar'ın annesi hayatını kaybetti

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TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar ve CHP eski il yöneticisi Hasan Akar'ın annesi Emine Akar hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi altına alınan annesi Emine Akar 85 yaşında hayatını kaybetti.Yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybeden Emine Akar’ın cenaze bilgileri ilerleyen dakikalarda netleşecek.