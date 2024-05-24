24 May 2024 - 15:37- Siyaset G:

Haydar Akar'ın annesi hayatını kaybetti

Cihat Polat
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Haydar Akar'ın annesi hayatını kaybetti mask
Haydar Akar'ın annesi hayatını kaybetti
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TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar ve CHP eski il yöneticisi Hasan Akar'ın annesi Emine Akar hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi altına alınan annesi Emine Akar 85 yaşında hayatını kaybetti.Yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybeden Emine Akar’ın cenaze bilgileri ilerleyen dakikalarda netleşecek.

Haydar Akar'ın annesi hayatını kaybetti
# chp, TBMM, tedavi

24 May 2024 - 15:37 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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