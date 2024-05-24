6 kişinin yaralandığı kazada TIR şoförü kusurlu

Kaza, 20 Mayıs’ta Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi’nde meydana geldi. İzmit yönüne giden Bora K.(20) yönetimindeki 34 KY 0541 plakalı otomobil, dörtlü ışıklarını yakarak 'U' dönüşü yapan Hüseyin Ö.'nün kullandığı 55 AKT 081 plakalı TIR ile çarpıştı. Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, TIR’ın kupası yerinden koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR şoförünü Hüseyin Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü Bora K. ile araçtaki Arda A., Alp Yağız D., Fahri T. ve Muhammed Taha E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, daha sonra tedavileri sonrası taburcu oldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlendi. Tutanağa yansıyan incelemede otomobilin sürücüsü Bora K.’nın herhangi bir kusuru bulunmadığı belirtildi. TIR şoförü Hüseyin Ö.’nün, ‘Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek’ maddesini ihlal ettiği ifade edilerek kusurlu olduğu belirtildi.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.