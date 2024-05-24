Başkan Ömeroğlu Hacıları Uğurladı

Dilovası Fatih Cami avlusunda gerçekleştirilen törende Başkan Ömeroğlu, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi ve onlarla kısa süre sohbet etti.Törene Dilovası Ak Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım,hacı adayı ve aileleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Başkan Ömeroğlu, "Hac ibadeti, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu kutsal yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah ibadetlerini kabul etsin," dedi.
DUALARLA UĞURLANDILAR
Hacı adayları, Başkan Ömeroğlu’nun konuşmasının ardından dualarla uğurlandı. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları, heyecan ve mutluluk içinde uçağa binerek Mekke ve Medine'ye doğru yola çıktı.
Bu yıl, Dilovası'ndan yaklaşık 30 hacı adayının kutsal topraklara gitmesi bekleniyor. Hacı adaylarının dönüşü ise yaklaşık bir ay sonra gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.