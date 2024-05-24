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Başkan Ömeroğlu Hacıları Uğurladı

Dilovalı hacı adayları, düzenlenen törenle hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı.

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Başkan Ömeroğlu Hacıları Uğurladı mask
Başkan Ömeroğlu Hacıları Uğurladı
Başkan Ömeroğlu Hacıları Uğurladı
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Dilovası Fatih Cami avlusunda gerçekleştirilen törende Başkan Ömeroğlu, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi ve onlarla kısa süre sohbet etti.Törene Dilovası Ak Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım,hacı adayı ve aileleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Başkan Ömeroğlu, "Hac ibadeti, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu kutsal yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah ibadetlerini kabul etsin," dedi.

DUALARLA UĞURLANDILAR
 
Hacı adayları, Başkan Ömeroğlu’nun konuşmasının ardından dualarla uğurlandı. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları, heyecan ve mutluluk içinde uçağa binerek Mekke ve Medine'ye doğru yola çıktı.

Bu yıl, Dilovası'ndan yaklaşık 30 hacı adayının kutsal topraklara gitmesi bekleniyor. Hacı adaylarının dönüşü ise yaklaşık bir ay sonra gerçekleşecek.
# büyük, ilçe, Dilovası

24 May 2024 - 15:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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