Gümüş: “Bizim muhalefet deve kuşu gibidir”

AKP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Köksal Gümüş, muhalefetin her yağmur sonrası yol kenarlarındaki su birikintileri üzerinden siyaset yaptığını ama CHP’li belediyelerde yaşanan can pazarına karşı kayıtsız olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bizim muhalefet deve kuşu gibidir. İzmit’te yağmur yağdığında yol kenarlarındaki anlık su birikintilerini büyük bir olaymış gibi anlatırlar ama CHP’li olduğu için Ankara’da en ufak yağmurda azgın nehirlere dönen caddelerdeki sel sularını görmezler.
Bugün de benzer bir olay yaşandı.
Ankara Yenimahalle’de 4-5 yaşlarındaki iki kardeş bu sabah yağmur sonrası sel sularına kapılıp, bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kalbi duran kız çocuğu hastanede hayata döndürüldü.
Minik yavrularımıza geçmiş olsun.
Bu olay karşısında sessiz kalıp, İzmit’te su birikintileri üzerinden siyaset yapanların vicdanı kurusun.”
AKP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Köksal Gümüş, muhalefetin her yağmur sonrası yol kenarlarındaki su birikintileri üzerinden siyaset yaptığını ama CHP’li belediyelerde yaşanan can pazarına karşı kayıtsız olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bizim muhalefet deve kuşu gibidir. İzmit’te yağmur yağdığında yol kenarlarındaki anlık su birikintilerini büyük bir olaymış gibi anlatırlar ama CHP’li olduğu için Ankara’da en ufak yağmurda azgın nehirlere dönen caddelerdeki sel sularını görmezler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.