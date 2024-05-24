Platformlar Arası Dayanışma

Toplantıda Yahya Kaptan Çevre Platformu adına sunum gerçekleştiren Özcan Taras, Yahya Kaptan bölgesindeki ağaç kesimi olaylarının nasıl başladığını ve süreç boyunca yaşananları aktardı. Kocaeli Çevre Platformu Hukuk Çalışma Grubu ve Orman Çalışma Grubu teknik paylaşımları ile ilerleyen süreçte yapabileceklerine dair Yahya Kaptan Çevre Platformu’na önerilerde bulundu.
Kocaeli Çevre Platformu Dönem Koordinatörü ve Sözcüsü Muammer Hakkı Ersöz, Yahya Kaptan Çevre Platformu temsilcilerine deneyim paylaşımları için teşekkür etti. Hukuksuz ve kuralsız yapılan işlemlerin takipçisi olmaya devam edeceklerini ve bu doğrultuda mücadele içerisinde olan kişi ve kurumlarla akıl ve bilim doğrultusunda ortaklaşma çağrısında bulundu.Toplantı bundan sonraki çalışmalarda platformların dayanışma kararı ile tamamlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.