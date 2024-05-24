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İzmit Belediyesi 18 kişiyi daha iş sahibi yaptı

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi ve Ceva Lojistik firması ortaklığında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 18 kişi iş sahibi oldu

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İzmit Belediyesi 18 kişiyi daha iş sahibi yaptı mask


İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ve Ceva Lojistik firmasının ortak çalışmaları sonucunda İstihdam Birimine başvuran 22 kişi firma yetkilileriyle görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından, Gebze ve Gölcük lokasyonlarında Beden İşçisi ve Forklift Operatörü pozisyonlarında değerlendirilmek üzere olumlu bulunan 18 aday, işbaşı evraklarını alarak Ceva Lojistik firmasında işe başladı.
# istihdam, İzmit belediyesi, aday

24 May 2024 - 16:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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