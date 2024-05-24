İzmit Belediyesi 18 kişiyi daha iş sahibi yaptı



İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ve Ceva Lojistik firmasının ortak çalışmaları sonucunda İstihdam Birimine başvuran 22 kişi firma yetkilileriyle görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından, Gebze ve Gölcük lokasyonlarında Beden İşçisi ve Forklift Operatörü pozisyonlarında değerlendirilmek üzere olumlu bulunan 18 aday, işbaşı evraklarını alarak Ceva Lojistik firmasında işe başladı.