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Sürücüler dikkat! O yolda çalışma var!

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'nde altyapı imalat çalışması yapılacak. Çalışma süresince trafik akışı kademeli sağlanacak. Çalışma 27...

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Sürücüler dikkat! O yolda çalışma var! mask
Sürücüler dikkat! O yolda çalışma var!
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İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'nde altyapı imalat çalışması yapılacak. Çalışma süresince trafik akışı kademeli sağlanacak. Çalışma 27 Mayıs saat 09.30'da başlayacak 4 Temmuz saat 23.30'a kadar sürecek.

Sürücüler dikkat! O yolda çalışma var!
# çalışma

24 May 2024 - 16:52 - Gündem

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