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İki farklı turnuvada Körfez'i temsil edecekler

İki farklı turnuvada milli formayı terletecek olan Körfezli karatecileri ağırlayan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Madalyalarla dönerek bizleri gururlandıracağınıza inancım tam" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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İki farklı turnuvada Körfez'i temsil edecekler mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası ve 29-30 Haziran’da Hırvatistan’da yapılacak Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonası’na gidecek Körfezli milli takım sporcularını ağırladı. Ziyarette KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt da yer aldı.
Hilmi Metehan Toker, Kağan Berk Bektaş, İbrahim Halil Tüken, Esmanur Hümeyra Eraslan ve Yadigar Egin ile antrenörleri Şaban Ağaya’yı kabul eden Başkan Söğüt, sporcuları tebrik etti. Körfez Gençlerbirliği sporcularının milli formayı giyecek olmasını kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Söğüt, "Sizlerle gurur duyduk. Madalyalarla dönerek bizleri gururlandıracağınıza inancım tam" dedi.

24 May 2024 - 16:54 - Yaşam

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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