İki farklı turnuvada Körfez'i temsil edecekler

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası ve 29-30 Haziran’da Hırvatistan’da yapılacak Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonası’na gidecek Körfezli milli takım sporcularını ağırladı. Ziyarette KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt da yer aldı.
Hilmi Metehan Toker, Kağan Berk Bektaş, İbrahim Halil Tüken, Esmanur Hümeyra Eraslan ve Yadigar Egin ile antrenörleri Şaban Ağaya’yı kabul eden Başkan Söğüt, sporcuları tebrik etti. Körfez Gençlerbirliği sporcularının milli formayı giyecek olmasını kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Söğüt, "Sizlerle gurur duyduk. Madalyalarla dönerek bizleri gururlandıracağınıza inancım tam" dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası ve 29-30 Haziran’da Hırvatistan’da yapılacak Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonası’na gidecek Körfezli milli takım sporcularını ağırladı. Ziyarette KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt da yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.