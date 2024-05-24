 İzmit Belediyesi camii cemaati ile buluşmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve sorunlarını kendilerinden dinlemek adına cemaatle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Köy Masası Sorumluları İsmet Kanık, Turgay Oruç, Meslek Odaları ve Sendikalar Sorumlusu Cem Serhat Dayanç, Yeşilova Şirinevler Camii’nde Cuma Namazı sonrası cemaatle buluştu.
KEK, ÇİLEK SUYU VE LOKUM İKRAM EDİLDİ
İzmit Belediyesi yöneticileri cemaatle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü camiden çıkan vatandaşlara kek, çilek suyu ve lokum ikram etti. Vatandaşlar ise ilgi ve alakalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.