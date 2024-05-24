 İzmit Belediyesi camii cemaati ile buluşmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve sorunlarını kendilerinden dinlemek adına cemaatle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Köy Masası Sorumluları İsmet Kanık, Turgay Oruç, Meslek Odaları ve Sendikalar Sorumlusu Cem Serhat Dayanç, Yeşilova Şirinevler Camii’nde Cuma Namazı sonrası cemaatle buluştu.

KEK, ÇİLEK SUYU VE LOKUM İKRAM EDİLDİ

İzmit Belediyesi yöneticileri cemaatle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü camiden çıkan vatandaşlara kek, çilek suyu ve lokum ikram etti. Vatandaşlar ise ilgi ve alakalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.