24 May 2024 - 17:25- Gündem G:

O yol trafiğe kapatılacak!

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O yol trafiğe kapatılacak! mask

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi üzerinde üstyapı imalat çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatılacak. Çalışma süresince alternatif güzergahlar kullanılacak. Çalışma 27 Mayıs saat 09.30'da başlayacak 17 Haziran saat 06.00'a kadar sürecek.
# çalışma

24 May 2024 - 17:25 - Gündem

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