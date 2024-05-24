- Ekonomi

Kolaya dev zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 1 Haziran'dan itibaren Coca Cola ürünlerine yüzde 12.5 ile yüzde 17.5 oranında zam yapıldığını duyurdu. 

Kolaya dev zam mask

Alkollü içeceklerin satış fiyatlarına gelen zammın ardından, Coca Cola ürünlerinde beklenen fiyat artışı da gerçekleşti.

Coca Cola fiyatlarına zam geldi. 30 TL fiyat bandından satılan Coca Kola'nın 1 litresi artık 35 TL'den satılacak.
# Zam

24 May 2024 - 17:26 - Ekonomi

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