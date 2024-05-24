Asansöre tuvaletini yapan kişi gözaltına alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin halkın ulaşımını kolaylaştırmak, özellikle engelli ve yaşlıların köprülere kolay erişimini sağlamak amacıyla şehre kazandırdığı asansör veya yürüyen merdivenlere zarar verenlerin yaptıkları yanlarına kalmıyor. Büyükşehir’in kent genelinde ve özellikle köprülerle asansörlere yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde bu kişiler tespit ediliyor. Bu güne kadar asansörlere yazılar yazan, kapılarını kıran ve duvarlarına zarar verenler görülmüştü ancak son olay Kocaeli’yi ve tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi. İzmit Yeni Cuma mevkiindeki Mimar Sinan Yaya Köprüsünde yer alan asansöre binen bir kişinin büyük abdestini yaptığı görüldü. Bu görüntüler üzerine harekete geçen Büyükşehir, kameralardan bu kişinin görüntülerini buldu ve güvenlik güçlerine iletti. Polisin yaptığı araştırma sonucunda A.T. isimli söz konusu kişinin Yalova’daki bir tersanede işçi olarak çalıştığı tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan A.T. savcılığa sevk edildi. Kocaeli genelindeki 86 adet asansör ve 22 adet yürüyen merdiveni 332 adet güvenlik kamerasıyla anlık olarak teknik ve güvenlik açısından takip eden Büyükşehir, halkın günlük kullanım alanlarına bu şekilde zarar veren kişilere karşı bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada göz yummayacaklarını ve bu tip olayları gerçekleştiren kişilerin kameralar aracılığıyla tespit edileceğini ifade etti.