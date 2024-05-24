- Ekonomi

Emeklerin heyecanla beklediği açıklama sonunda geldi!

Emeklilerin gündeminde Temmuz zammı Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih, maaşların öne çekilip çekilmeyeceği merak konusu olurken, kurban bayramı maaş ödemesi ve bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama geldi. Emekliler, maaşlarını Haziran ayında erken alacak...

Emeklerin heyecanla beklediği açıklama sonunda geldi! mask

Emekli maaşları Haziran’da erken ödenecek!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kulisten gelecek açıklamalarda olurken, CNN Türk’te yer alan haberden elde edilen bilgilere göre, emekli maaşlarının normal tarihinden önce ödenmesi karar verildiği bilgisine ulaşıldı. Normal şartlarda 17-26 tarihleri arasında hesaplara aktarılan emekli maaş ödemeleri, bir defaya mahsus olmak üzere öne alınacağı bilgisi verildi.

Ramazan Bayramı öncesi 3 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, bu defa Kurban Bayramı’nda da ödenecek ikramiye için sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki 2024 Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli maaş ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek?

Kurban Bayramı maaş ödemesi ve ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?
Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ödeme takviminden öne alınması ile birlikte emekliler maaşlarının ve  ikramiyelerle ödeme takvimi merak konusu olurken, henüz yetkili mercilerden herhangi bir resmi açıklama gelmemiş olsa da, bayram ikramiyesi ile birlikte emeklilere söz konusu ödemelerin 10-14 Haziran arasında ödenmesi bekleniyor.

Ödemeler sırasıyla şu şekilde yapılması bekleniyor;

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler yapılacak.(Emekli maaş ödemeleri daha önce de bayramda erken ödenmişti.)

Emekli ikramiyelerinden kimler yararlanabilir? Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşlara özel olarak hazırlanan ve hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek vatandaşların listesi şu şekilde;

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşlara özel olarak hazırlanan Bayram İkramiyeleri, emekliler dışında, dul ve yetim maaşı alanların hisse oranına baz alınarak, yaşlılık maaşı alanlara şampiyon sporculara, şehit yakınlarına, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlara ve güvenlik korucuları, Kurban ve Ramazan bayram ikramiyesi alabilecek.

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24 May 2024 - 17:55 - Ekonomi

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