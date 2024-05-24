MERSEN grevi 36. gününde!

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan MERSEN fabrikasında, üyelerimizin gasp edilen toplusözleşme hakları için başlattıkları grev, bugün 36’ncı gününde. Fransa merkezli MERSEN şirketi, iki yıl boyunca yetki mahkemeleriyle Mersen işçilerinin sendikalı çalışma hakkını ötelediği gerekçesiyle işçiler greve başladı. Sendika kesinleşen yetkisinin ardından işverenin toplusözleşme masasına gelmemesi üzerine 19 Nisan 2024’te greve çıkan üyeler, bugüne dek mücadelelerini sürdürüyor. Yapılan paylaşımda: "Şimdi bu mücadeleyi büyütme zamanı! Birleşik Metal-İş Sendikası olarak sizleri, işverenlerin bu pervasızlığına, sendikal haklarımızın önüne konulan engellere karşı grevdeki Mersen işçilerinin mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz. Tüm sınıf dostlarımızı, emek ve demokrasi güçlerini, grevdeki Mersen işçileriyle birlikte Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde salı günü yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz. Bu grev hepimizin! Birlikte kazanacağız!" ifadelerine yer verildi.