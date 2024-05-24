- Ekonomi

Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

Pegasus, gidiş-dönüş olmak üzere yurt dışı uçak biletlerinde kampanya düzenledi. 1090 liradan başlayan fiyatlarla biletler satışa çıktı.

Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası mask

Pegasus yeni yurt dışı bilet kampanyası düzenledi. Sofya'ya 1090, Bratislava'ya 1425, Priştine'ye 1458, Kutaisi'ye 1627, Viyana'ya 1659, Stuttgart'a 1961, Zürih'e 1965, Bükreş'e 2101, Londra'ya 2192, Prag'a 2469 liradan başlayan fiyatlarla biletler satışa sunuldu.

Tarih aralıkları değiştirilerek uygun fiyatlı biletler tercih edilebiliyor.

Kaynak: HÜRRİYET
# yeni

24 May 2024 - 18:08 - Ekonomi

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