47 öğrenci hastanelik oldu

Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonundaki öğrenciler hastaneye kaldı. Pansiyonda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile acillik oldu.
Öğrenciler yedikleri yedikleri tavuk yemeği sonrasında mide bulantısı şikayeti yaşadığını vurguladı.
Bölgeye ihabr üzerine sağlık ekipleri sevk edildii. Hastaneye kaldırılan 47 öğrenciden 45’i ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.
2 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.