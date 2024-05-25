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47 öğrenci hastanelik oldu

Isparta’da bir okulun pansiyonunda 47 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelik olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı
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47 öğrenci hastanelik oldu mask

Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonundaki öğrenciler hastaneye kaldı. Pansiyonda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile acillik oldu.

Öğrenciler yedikleri yedikleri tavuk yemeği sonrasında mide bulantısı şikayeti yaşadığını vurguladı.

Bölgeye ihabr üzerine sağlık ekipleri sevk edildii. Hastaneye kaldırılan 47 öğrenciden 45’i ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

2 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği açıklandı.
# oldu, sağlık

25 May 2024 - 00:30 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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