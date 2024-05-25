Nohutu ıslatırken içine o malzemeleri ekleyin

Bakliyat yemekleri özellikle Türk mutfağında sıklıkla yapılan ve yapımı da diğer yemeklere göre zahmetli olan lezzetler arasında bulunur. Sofraları güzelleştiren bu lezzetler arasında en sık yapılanlar nohut ve fasulye yemekleridir.

Nohut ve fasulyeyi pişirmeden önce ıslatarak yumuşatmak daha kolay pişmesini sağlar.

Bu ıslatma işlemi esnasında suyun içine eklenecek malzemeler ile birlikte bakliyatlarınızın dağılmadan yumuşamasına ve gaz problemi yaratmamasını sağlayabilirsiniz

Özellikle Türk mutfağında tercih edilen lezzetlerden olan bu bakliyatlar iki malzemeyi ıslattığınız nohutun veya fasulyenin suya eklediğiniz zaman bakliyatlarınız daha kolay bir şekilde yumuşayacak ve gaz probleminden de arınmış olacak.

İşte, nohut ve fasulyeyi kolay pişirmenizi sağlayan ipucu…

Nohut ve fasulye gibi bakliyatlar tatlarının güzel olmasının yanında oldukça da zahmet gerektiren yemekler arasında bulunur. Bu tür bakliyatları pişirmeden önce ıslatarak yumuşatmanız pişirme esnasında kolaylık sağlar.

Nohutları ıslattığınız kabın içine yuvarlak bir şekilde doğranmış 4 adet limon dilimini koyun ve daha sonra bir tatlı kaşığı çörek otunu içine ekleyin. Uyguladığınız bu yöntem ile birlikte nohutlarınız kısa süre içerisinde yumuşayacak ve kolay bir şekilde pişecek. Öte yandan gaz problemi de ortadan kalkacak.

Kaynak: YENİÇAĞ