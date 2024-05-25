Mehmet Şimşek doların ne olacağını açıkladı

Son yıllarda sürekli bir şekilde eriyen, güç kaybeden Türk Lirası karşısında durmadan atak yapan doların yakın ve uzun vadede ne olacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Ekonominin dümenine geçirilen Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde bir dizi tasarruf tedbiri aldıklarını ve enflasyonu düşürmeye yönelik adımlarının devam edeceğini açıklamıştı.

“BIRAKIRSAK DÜŞER”

AKP MYK’sında soruları yanıtlayan Şimşek, doların yükselip yükselmeyeceği ile alakalı soruya yanıt olarak “Bırakırsak düşer” cevabını verdi. Merkez Bankası ile beraber alım yaptıklarını ve bu durumun bir süre daha da devam edeceğini açıklayan Şimşek, uzun vadede doların dalgalanacağını fakat 40’a sıçramasını beklemediklerini ifade etti.

Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre, ekonomi programını hayata geçirmeye kararlı olduklarını ifade eden Şimşek, “Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor.

Sayın cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz” şeklinde konuştu.

“SIRTIMIZI SICAK PARAYA DAYAYAMAYIZ”

Bakan Şimşek, son 1,5 ayda Türkiye'ye 54 milyar dolar girdiğini açıklayarak, "Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım" dediği ifade edildi

Kaynak: EKONOMİM