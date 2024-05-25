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Devlet Bahçeli'den sürpriz Ülkü Ocakları hamlesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı başkanları ile kampta bir araya geliyor. Ankara Kızılcahamam'da düzenlenecek kamp 3 gün sürecek.

Devlet Bahçeli'den sürpriz Ülkü Ocakları hamlesi mask

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta bir araya geliyor. Bahçeli, Kızılcahamam'daki kamp kapsamında milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarından sonra bu hafta da Ülkü Ocakları il başkanları ile buluşacak.

Ülkü Ocakları il başkanlarına yönelik düzenlenen ve bugün başlayacak olan kamp programı, 24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

BAŞINDA ZUHAL TOPÇU VAR

Program, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu tarafından koordine edilecek.

Kaynak: YENİÇAĞ
# 2024, Ankara, var

25 May 2024 - 01:35 - Siyaset

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