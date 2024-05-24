Otomobil fiyatları düşecek!

Autorola Türkiye Genel Müdürü Aslı Göker, Bloomberg HT'ye konuk olarak 2024 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Göker, bu yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında üreticilerin ellerindeki stokları eritmek zorunda kalacaklarını belirtti.

TARİH VERDİ

Temmuz'a kadar tüketicilerin uygun fiyatlı sıfır araçları tercih edebileceğini vurguladı.

Ayrıca, Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı'nın önemine de değinen Göker, bu mutabakatın sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık satılamaması anlamına geldiğini belirtti.

Göker, bu durumun üreticileri harekete geçireceğini ve sıfır araç pazarının bu 3 ay içinde biraz daha yukarı doğru ivme kazanabileceğini ifade etti.

Ancak, Temmuz'dan sonra sıfır araç fiyatlarının yükselmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.