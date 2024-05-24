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KELEŞ'TEN ANLAMLI ETKİNLİK

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı ve Kızılay Başiskele Kurucusu Oğuzhan Keleş anlamlı bir etkinlik düzenliyor.

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Kan bağışı etkinliği 1 ve 2 Haziran’da Başiskele sahilde gerçekleşecek. Hedef ise 1041 ünite kan bağışı. Bağış yapacak olan vatandaşlara da çekilişle çok özel hediyeler takdim edilecek. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı ve Kızılay Başiskele Kurucusu Oğuzhan Keleş, takdim edecekleri hediyeler arasında 41 adet Kocaelispor formasının da bulunduğunu belirtti ve tüm halkı Başiskele sahilde kurulacak olan Kan Bağış Merkezi’ne beklediklerini ifade etti. 
# ifade

24 May 2024 - 18:58 - Gündem

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