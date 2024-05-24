REKTÖR CANTÜRK, KYÖV'Ü ZİYARET ETTİ

Gerçekleşen ziyarette Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Başkanı Şerif ÜNAN, Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK'ü Vakfın tarihçesi ve çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK, Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’nın bu kent için önemli kurumlardan bir tanesi olduğunu belirtti. Günün ilerleyen saatlerinde keyifli sohbetler eşliğinde ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları’nı gezintiye çıkıp günü sonlandırdılar.
Değerli ziyareti ve kıymetli paylaşımları için Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK’e teşekkür edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.