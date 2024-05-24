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REKTÖR CANTÜRK, KYÖV'Ü ZİYARET ETTİ

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK 24 Mayıs 2024 Perşembe günü Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfını ziyaret etti. Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Başkanı Şerif ÜNAN, Başkan Yardımcısı Cihat UÇAR ve Vakıf Koordinatörü Güler TELLİ, Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK'ü karşıladılar.

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REKTÖR CANTÜRK, KYÖV'Ü ZİYARET ETTİ mask
REKTÖR CANTÜRK, KYÖV'Ü ZİYARET ETTİ
REKTÖR CANTÜRK, KYÖV'Ü ZİYARET ETTİ
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Gerçekleşen ziyarette Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Başkanı Şerif ÜNAN, Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK'ü Vakfın tarihçesi ve çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK, Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’nın bu kent için önemli kurumlardan bir tanesi olduğunu belirtti. Günün ilerleyen saatlerinde keyifli sohbetler eşliğinde ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları’nı gezintiye çıkıp günü sonlandırdılar.

Değerli ziyareti ve kıymetli paylaşımları için Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK’e teşekkür edildi.

REKTÖR CANTÜRK, KYÖV'Ü ZİYARET ETTİ
REKTÖR CANTÜRK, KYÖV'Ü ZİYARET ETTİ
REKTÖR CANTÜRK, KYÖV'Ü ZİYARET ETTİ
REKTÖR CANTÜRK, KYÖV'Ü ZİYARET ETTİ
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24 May 2024 - 19:02 - Gündem

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