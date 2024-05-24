Fenerbahçe almazsa Murat Arda Kocaelispor'da

Geride bıraktığımız sezon 2.Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor forması giyen, aynı zamanda U19 milli takıma davet edilen Murat Arda Ayhan’ı Fenerbahçe’nin transfer olacağı haberleri üzerine Kocaelispor Başkanı Recep Durul açıklama yaptı. Başkan Durul, Murat Arda’yı Somaspor ile oynanan maçta izlediğini belirterek, “Dikkatimizi çekti doğal olarak. Mücadele sonrasında başkan Erdinç Şehit ile görüştüm, futbolcuyu istedim. Erdinç başkan futbolcuyla Fenerbahçe’nin ilgilendiğini, olmazsa bize verebileceğini söyledi. Hayırlısı olur inşallah” dedi. 2005 doğumlu futbolcu Belediye Derincespor alt yapısından yetişti. Sezon başı yönetim 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Merkez orta saha 6 numara pozisyonunda ve kanat oynayabilen yetenekli futbolcu geride kalan sezonda 8’i ilk 11 olmak üzere 18 maçta 847 dakika süre aldı.