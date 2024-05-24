Geride bıraktığımız sezon 2.Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor forması giyen, aynı zamanda U19 milli takıma davet edilen Murat Arda Ayhan’ı Fenerbahçe’nin transfer olacağı haberleri üzerine Kocaelispor Başkanı Recep Durul açıklama yaptı. Başkan Durul, Murat Arda’yı Somaspor ile oynanan maçta izlediğini belirterek, “Dikkatimizi çekti doğal olarak. Mücadele sonrasında başkan Erdinç Şehit ile görüştüm, futbolcuyu istedim. Erdinç başkan futbolcuyla Fenerbahçe’nin ilgilendiğini, olmazsa bize verebileceğini söyledi. Hayırlısı olur inşallah” dedi. 2005 doğumlu futbolcu Belediye Derincespor alt yapısından yetişti. Sezon başı yönetim 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Merkez orta saha 6 numara pozisyonunda ve kanat oynayabilen yetenekli futbolcu geride kalan sezonda 8’i ilk 11 olmak üzere 18 maçta 847 dakika süre aldı.
- Spor
Fenerbahçe almazsa Murat Arda Kocaelispor'da
Belediye Derincespor’un U19 milli takıma davet edilen 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Murat Arda Ayhan ile Fenerbahçe’nin anlaştığı haberleri üzerine Kocaelispor Başkanı Durul açıklama yaptı. Murat Arda’yı Erdinç Şehit’ten istediğini belirten Durul, “Bana Fenerbahçe’nin ilgilendiğini, olmazsa bize vereceğimi söyledi. Hayırlısı” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.