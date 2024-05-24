GÖKDENİZLİ BODRUM, SÜPER LİG YOLUNDAKİ BİR ENGELİ DAHA AŞTI

Trendyol 1. Lig Play-off 2. Tur rövanş maçında Bodrum FK, penaltılarla Çorum FK'yı 5-4 mağlup ederek finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.
Yarı finale nasıl geldiler?
Normal sezonu 57 puanla dördüncü sırada bitiren Bodrum Futbol Kulübü, play off birinci turda Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü ise normal sezonu 56 puanla beşinci sırada tamamladı. Kocaelispor'u 2-1'le geçen Çorum temsilcisi, adını yarı finale yazdırdı.
İki takım, play off yarı final ilk maçında Çorum Şehir Stadında karşı karşıya geldi.
Çorum temsilcisinin 10 kişi tamamladığı mücadele, Samet Yalçın ve Atakan Akkaynak’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Bodrum Futbol Kulübü ile Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları ev sahibi ekipler 2-1 kazandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.