PKK’lılar Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’ne saldırdı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PYD/YPG, Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’nin Haseke/Kamışlı’daki ofisine saldırı düzenledi. Silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’nin ofisi ateşe verildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

PKK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG unsurları tarafından düzenlenen bu saldırı ilk değil. Üstelik bu tip saldırılar daha önce ABD tarafından kınandı. Buna rağmen PYD/YPG saldırılarını kesmedi, ofislere zarar vermeye devam etti.