PKK’lılar Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’ne saldırdı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PYD/YPG, Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’nin Haseke/Kamışlı’daki ofisine saldırı düzenledi. Silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’nin ofisi ateşe verildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.
PKK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG unsurları tarafından düzenlenen bu saldırı ilk değil. Üstelik bu tip saldırılar daha önce ABD tarafından kınandı. Buna rağmen PYD/YPG saldırılarını kesmedi, ofislere zarar vermeye devam etti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PYD/YPG, Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’nin Haseke/Kamışlı’daki ofisine saldırı düzenledi. Silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’nin ofisi ateşe verildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.