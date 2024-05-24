- Asayiş

PKK’lılar Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’ne saldırdı

Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG, Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne (SKUK-ENKS) bağlı olarak faaliyet gösteren Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’nin (SKDP / PDK-S) Haseke/Kamışlı’daki ofisine saldırı düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
PKK’lılar Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’ne saldırdı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PYD/YPG, Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’nin Haseke/Kamışlı’daki ofisine saldırı düzenledi. Silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’nin ofisi ateşe verildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.
PKK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG unsurları tarafından düzenlenen bu saldırı ilk değil. Üstelik bu tip saldırılar daha önce ABD tarafından kınandı. Buna rağmen PYD/YPG saldırılarını kesmedi, ofislere zarar vermeye devam etti.
# güvenlik

24 May 2024 - 19:24 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.385.637 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL