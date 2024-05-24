Kocaeli'de zincirleme kaza

Kaza, D-100 karayolu Kozluk Mahallesi geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Ö.B. idaresindeki 34 KKD 543 plakalı BMW marka otomobil, E.A. hakimiyetindeki 41 NE 034 plakalı Isuzu marka kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından E.E'nin sürücülüğünü yaptığı 34 EEB 048 plakalı Ford marka otomobil ile E.Ö. idaresindeki 41 AEG 334 plakalı otomobil de duramayarak zincirlemeye kazaya karıştı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, D-100 karayolu Kozluk Mahallesi geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Ö.B. idaresindeki 34 KKD 543 plakalı BMW marka otomobil, E.A. hakimiyetindeki 41 NE 034 plakalı Isuzu marka kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından E.E'nin sürücülüğünü yaptığı 34 EEB 048 plakalı Ford marka otomobil ile E.Ö. idaresindeki 41 AEG 334 plakalı otomobil de duramayarak zincirlemeye kazaya karıştı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.