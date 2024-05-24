Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan K.(30) yönetimindeki 34 HEJ 102 plakalı otomobil ile yaya geçidinden yola çıkan D.K.'nin (17) kullandığı 19 AEB 903 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Arda C. (17) yaralandı.
Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile otoparka çekilirken, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Kaza, Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan K.(30) yönetimindeki 34 HEJ 102 plakalı otomobil ile yaya geçidinden yola çıkan D.K.'nin (17) kullandığı 19 AEB 903 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Arda C. (17) yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.