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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan K.(30) yönetimindeki 34 HEJ 102 plakalı otomobil ile yaya geçidinden yola çıkan D.K.'nin (17) kullandığı 19 AEB 903 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Arda C. (17) yaralandı.
Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile otoparka çekilirken, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
# tedavi, polis, sağlık, eğitim, otomobil

24 May 2024 - 20:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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